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Экс-профессор СПбГУ погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге

Экс-профессор СПбГУ Яранцев погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге
17:50, 04 января 2022
Экс-профессор СПбГУ погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге Владимир Яранцев Фото: yaranzev/vk.com
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Бывший профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), историк Владимир Яранцев погиб в возрасте 71 года при пожаре в своей квартире в Северной столице, сообщает KP.RU. Вместе с учёным в ней находилась его жена, которая была доставлена в реанимацию НИИ имени Джанелидзе с сильными ожогами и острым отравлением дымом. Женщина находится в тяжёлом состоянии.

После пожара, возникшего на втором этаже пятиэтажного дома 63, корпус 3 на Дачном проспекте, обнаружено тело Яранцева Владимира Николаевича, уроженца города Москвы, 1950 года рождения, рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Квартира, в которой проживали супруги, была захламлена. У Яранцева была сломана нога. Учёный и его жена в последнее время не выходили из квартиры, вели затворнический образ жизни из-за состояния здоровья и пандемии коронавируса. К концу 2021 года самочувствие Яранцева ухудшилось, пишет издание.

Одним из известных трудов учёного стала энциклопедия «Три века Санкт-Петербурга». Яранцев был автором статей и редактором. После смены руководства вуза научный коллектив распустили, а его самого освободили от должности профессора Института филологических исследований.

Ранее стало известно, что произошёл пожар в многоэтажном доме на Кавказском бульваре на юге Москвы. Жертвами возгорания стали три человека. Тело одного из них было найдено под окнами дома, двух других погибших обнаружили при разборе завалов.

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