Представителей ВМФ арестовали за хищения при вооружении Северного флота

Новые фигуранты появились в уголовном деле о хищении почти 700 млн рублей при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. Бывшие консультант департамента военно-морского флота АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий и начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан арестованы до конца января, пишет «Коммерсант».

Как сообщается, Клокоцкий явился к следователю Главного военного следственного управления СКР с повинной, сообщив, что «участвовал в совершении преступлений». После допроса его задерживать не стали, однако впоследствии сотрудники департамента военной контрразведки сообщили, что Клокоцкий проводит встречи с обвиняемыми и другими лицами для отработки линии поведения, а также принимает меры по уничтожению доказательств и оказанию давления на свидетелей. Всё это стало поводом для ходатайства об аресте консультанта.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено летом 2019 года. По данным следствия, летом 2013 года тогдашний консультант департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий и начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан вступили в преступный сговор с бывшими руководителями ОАО «Завод „Электроприбор“» Муталибом Эмиралиевым и АО «Союз-М» Замиром Ахмедовым.

Вплоть до декабря 2017 года обвиняемые совершали хищения при исполнении госконтрактов по модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота путём завышения цен и имитации выполненных работ. Всего за четыре года было похищено 692,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что гарнизонный военный суд продлил арест Эмиралиеву и Ахмедову, обвинив их в сговоре с сотрудниками главного командования ВМФ и военными представителями. Решающим аргументом стали данные прослушки о намерении обоих покинуть страну. Им вменили четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере.