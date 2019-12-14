https://static.news.ru/photo/ba41ef22-1f1e-11ea-ab03-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchsrb/vk.com

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе сыпучих продуктов в Башкирии за 11 с лишним часов. Огонь раскинулся на площадь в 1500 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 15 декабря, журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Пожар полностью ликвидирован в 04:50 мск, — передаёт ТАСС сообщение от ведомства.

Возгорание произошло на складе, находящемся на территории села Акбердино. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 17:30 мск в субботу. Произошло частичное обрушение конструкций склада.

В тушении пожара принимали участие 42 человека и 17 единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека отравились угарным газом во время пожара в жилом доме города Фрязино Московской области. Пострадавших госпитализировали.