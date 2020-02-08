https://static.news.ru/photo/5b16bfce-4aba-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Возгорание в центре Северной столицы, на Лиговском проспекте, удалось ликвидировать.

Одноэтажный склад арендовало ООО «Зенит», огонь вспыхнул в нём в ночь на 9 февраля. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров, также горела кровля склада, из сооружения эвакуировали автомобиль и транспортные баллоны. Обошлось без погибших и пострадавших, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, пожар в жилом доме на юго-западе Москвы унёс жизни двух человек. Об этом рассказали в экстренных службах столицы. В результате возгорания личных вещей и мебели в квартире на четвёртом этаже жилого дома № 80 на улице Южнобутовская погибли два человека.