Возгорание в центре Северной столицы, на Лиговском проспекте, удалось ликвидировать.
Одноэтажный склад арендовало ООО «Зенит», огонь вспыхнул в нём в ночь на 9 февраля. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров, также горела кровля склада, из сооружения эвакуировали автомобиль и транспортные баллоны. Обошлось без погибших и пострадавших,
Как писал NEWS.ru ранее, пожар в жилом доме на юго-западе Москвы унёс жизни двух человек. Об этом рассказали в экстренных службах столицы. В результате возгорания личных вещей и мебели в квартире на четвёртом этаже жилого дома № 80 на улице Южнобутовская погибли два человека.
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