https://static.news.ru/photo/26070fe6-49d4-11ea-9fc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ирина Бар/vk.com

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы унёс жизни двух человек. Об этом рассказали в экстренных службах столицы.

В результате возгорания личных вещей и мебели в квартире на четвёртом этаже жилого дома № 80 на улице Южнобутовская погибли два человека, — цитирует сообщение РИА Новости.

В МЧС подтвердили ликвидацию пожара, отметив, что его общая площадь составила 10 кв. м.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре на складе в Раменском районе Подмосковья. Горело одноэтажное здание складского помещения готовой продукции из металла. На момент прибытия пожарных горела кровля, площадь возгорания составила 2070 квадратных метров.