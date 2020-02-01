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Пожарные тушат возгорание на складе в промзоне в Раменском районе в Подмосковье. Горит одноэтажное здание складского помещения готовой продукции из металла.

На момент прибытия пожарных горела кровля, площадь возгорания составила 2070 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Московской области. Около четырёх часов утра пожар был локализован. .

Есть угроза распространения огня на расположенные рядом семь бытовок. Людей на момент пожара не было.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гаражный бокс с автобусами горел на .Горной улице в Иркутске. Семь машин сгорели, 15 автобусов удалось спасти.