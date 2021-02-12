Пожар в здании на рынке локализован в Адлере

https://static.news.ru/photo/6881c89e-6e7b-11eb-b9f1-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 23.mchs.gov.ru

Пожар в двухэтажном торговом здании на центральном рынке потушен в Адлере. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Пожар локализован в 06:03, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. На место прибыли представители городской администрации Сочи.

Угрозы распространения огня на рядом стоящие здания нет. Имущество владельца здания застраховано.

Пожар в торговом здании вспыхнул в ночь на 14 февраля. Огонь был такой силы, что его увидели даже жители отдалённых районов. Видео и фото с пожара начали публиковать в Сети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крыша спортзала Дома культуры Ховрино обрушилась из-за снегопада. В результате ЧП никто не пострадал, рассказали журналистам в префектуре САО Москвы. В пресс-службе РЖД уточнили, что в момент инцидента ДК был закрыт.