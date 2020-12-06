Пожар в Ростове-на-Дону мог начаться из-за электропечи

https://static.news.ru/photo/13f3ddda-3794-11eb-ae34-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

По предварительным данным, причиной пожара в павильоне на рынке в Ростове-на-Дону является неисправность электрооборудования, а именно — печи, которая использовалась для обогрева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, в числе работников павильона были иностранные граждане. Не исключается, что они могли проживать там же.

Борьба с огнём продолжается. В горящем павильоне произошли обрушения.

Пожар в павильоне с пиротехникой на ростовском рынке «Классик» вспыхнул утром 6 декабря. Первоначально его площадь составляла 200 кв. м, а затем она увеличилась до 3 тысяч кв. м.

Как писал NEWS.ru, пожар привёл к взрыву фейерверков. Пока о пострадавших в результате происшествия не сообщается. К тушению пожара привлечены 192 человека, задействовано 66 единиц техники. К месту происшествия направлены четыре автоцистерны повышенной проходимости.