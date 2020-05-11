Пожар в петербургской больнице ликвидирован

https://static.news.ru/photo/b5d7164e-941f-11ea-9c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: 78.mchs.gov.ru

В Санкт-Петербурге пожарные ликвидировали возгорание в реанимационном отделении больницы Святого Георгия.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. По данным агентства, пожар, в котором погибли пять человек, полностью потушен.

На данный момент пожар полностью ликвидирован, — сообщил источник.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара, произошедшего 12 мая в больнице Святого Георгия. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью при ЧП пятерых находившихся в отделении реанимации пациентов. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ.