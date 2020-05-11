Происшествия

Пожар в петербургской больнице ликвидирован

10:05, 12 мая 2020 11
Фото: 78.mchs.gov.ru

В Санкт-Петербурге пожарные ликвидировали возгорание в реанимационном отделении больницы Святого Георгия.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. По данным агентства, пожар, в котором погибли пять человек, полностью потушен.

На данный момент пожар полностью ликвидирован, — сообщил источник.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара, произошедшего 12 мая в больнице Святого Георгия. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью при ЧП пятерых находившихся в отделении реанимации пациентов. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ.

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