Пожар в нацпарке под Саратовом локализован

https://static.news.ru/photo/ed72ce36-ace7-11eb-8eab-96000091f725_660.jpg Фото: busargin_roman/instagram.com

Открытое горение в национальном парке «Хвалынский» в Саратовской области, где огонь охватил три гектара леса, удалось ликвидировать. Сейчас ведётся проливка тлеющих участков, передаёт РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Предполагаемая причина природного пожара не уточняется. В ведомстве подчеркнули, что держат ситуацию с устранением огня под контролем.

Лес загорелся днём 4 мая неподалёку от села Старая Яблонка в Хвалынском районе. По информации областного главка МЧС, тушить пожар начали около полудня по местному времени (11:00 мск). Поскольку огонь разгорелся в труднодоступной гористой местности, подъезд спецтехники был затруднён. Осложняла тушение и ветреная погода.

Хвалынский нацпарк образован постановлением правительства в 1994 году. Территория включает природные комплексы и объекты, которые имеют особую экологическую и историческую ценность.

Во время инцидента губернатор Валерий Радаев потребовал не допустить распространения огня на населённые пункты. Этого удалось избежать.