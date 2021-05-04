Три гектара леса горят в нацпарке под Саратовом

Природный пожар тушат на территории национального парка «Хвалынский» в Саратовской области. Однако усилия пожарных пока тщетны: огонь с двух гектаров распространился до трёх, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Точная причина возгорания пока доподлинно неизвестна.
Лес горит вблизи села Старая Яблонка в Хвалынском районе. Губернатор Валерий Радаев потребовал не допустить распространения огня на населённые пункты. В областном главке МЧС сообщили, что тушить пожар начали около полудня по местному времени (11:00 мск). На данный момент, по словам спасателей, угрозы населённым пунктам нет.
Пожар бушует в труднодоступной гористой местности, поэтому подъезд спецтехники затруднён. Свою лепту вносит ветер, который лишь ещё больше раздувает пламя. На большой территории горение в основном низовое.
Хвалынский нацпарк образован постановлением правительства в 1994 году. Территория включает природные комплексы и объекты, которые имеют особую экологическую и историческую ценность.
Ранее крупный пожар произошёл на заброшенных дачных домах в одном из садовых товариществ под Курганом.