Площадь пожара на дачах под Курганом достигла 1,5 тысячи «квадратов»

https://static.news.ru/photo/05623c28-ab46-11eb-b4a0-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/Fame 45RUS/youtube.com

Площадь пожара заброшенных дачных домов в садовом товариществе «КМЗ-4» под Курганом увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Огонь распространяется из-за сильных порывов ветра, которые достигают 19 м/c. В тушении пожара задействованы 79 человек и 26 единиц техники. Никто не пострадал.

Спасатели рассматривают возможность привлечения вертолёта Ми-8 для оказания помощи. Сейчас воздушная машина находится на территории Курганской области. Из-за сильного задымления движение по шоссе Тюнина перекрыто до полной ликвидации пожара.

Ранее на пожаре под Пермью погибли восемь человек. Возгорание произошло в городе Кудымкар в частном доме на площади в 120 квадратных метров. Среди погибших двое детей и шестеро взрослых. Причина произошедшего неизвестна. В ликвидации огня участвовали 34 человека и 12 единиц техники.

24 апреля в посёлке Утёс Пермского края на пожаре погибли четверо детей. Они были одни дома, когда вспыхнул огонь. Семья числиться на учёте, как неблагополучная. Известно, что у женщины восемь детей, на четверых из которых она лишена родительских прав. Было возбуждено уголовное дело.