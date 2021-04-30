Площадь пожара на дачах под Курганом достигла 1,5 тысячи «квадратов»

Площадь пожара заброшенных дачных домов в садовом товариществе «КМЗ-4» под Курганом увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Огонь распространяется из-за сильных порывов ветра, которые достигают 19 м/c. В тушении пожара
Спасатели рассматривают возможность привлечения вертолёта Ми-8 для оказания помощи. Сейчас воздушная машина находится на территории Курганской области. Из-за сильного задымления движение по шоссе Тюнина перекрыто до полной ликвидации пожара.
Ранее на пожаре под Пермью погибли восемь человек. Возгорание произошло в городе Кудымкар в частном доме на площади в 120 квадратных метров. Среди погибших двое детей и шестеро взрослых. Причина произошедшего неизвестна. В ликвидации огня участвовали 34 человека и 12 единиц техники.
24 апреля в посёлке Утёс Пермского края на пожаре погибли четверо детей. Они были одни дома, когда вспыхнул огонь. Семья числиться на учёте, как неблагополучная. Известно, что у женщины восемь детей, на четверых из которых она лишена родительских прав. Было возбуждено уголовное дело.