Четверо детей погибли в пожаре под Пермью

https://static.news.ru/photo/2239e1a4-a48c-11eb-88ba-96000091f725_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look/Global Look Press

Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в посёлке Утёс Пермского края. Это два мальчика семи и восьми лет и трёхлетние двойняшки, сообщает РИА Новости.

Дети были дома одни, когда вспыхнул огонь, мать отсутствовала . Выбраться из горящего здания малышам не удалось. Семья состоит на учёте как неблагополучная. Известно, что всего у женщины восемь детей, на четверых из которых она лишена родительских прав.

По факту гибели детей при пожаре региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Расследовать обстоятельства гибели малышей будут по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщает ведомство. На месте происшествия в данный момент работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник следственного управления.

Как сообщалось ранее, семья из четырёх человек, включая двоих детей, погибла на пожаре в Ишимбае в Башкирии. Пожар произошёл в одноэтажном жилом доме по улице Гоголя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.