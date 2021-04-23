Четверо детей погибли в пожаре под Пермью

Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в посёлке Утёс Пермского края. Это два мальчика семи и восьми лет и трёхлетние двойняшки, сообщает РИА Новости.
Дети были дома одни, когда вспыхнул огонь, мать
По факту гибели детей при пожаре региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Расследовать обстоятельства гибели малышей будут по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»,
Как сообщалось ранее, семья из четырёх человек, включая двоих детей, погибла на пожаре в Ишимбае в Башкирии. Пожар произошёл в одноэтажном жилом доме по улице Гоголя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.