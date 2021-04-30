При пожаре в Пермском крае погибли двое детей и шестеро взрослых

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На нефтеперерабатывающем заводе Bazan в Хайфе на севере Израиля вечером в пятницу, 30 апреля, вспыхнул пожар. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на информацию Министерства окружающей среды.

По имеющимся данным, причиной возгорания стало повреждение труб. В настоящее время пожарным удалось локализовать огонь. Предприятие в связи с инцидентом приостановило свою работу. О пострадавших не сообщается. Ранее стало известно...