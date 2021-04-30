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Происшествия

При пожаре в Пермском крае погибли двое детей и шестеро взрослых

06:24, 01 мая 2021
Фото: 54.mchs.gov.ru

В результате пожара под Пермью погибли восемь человек. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл ранним утром в городе Кудымкар. Огонь возник в частном доме. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

По данным регионального МЧС, в настоящее время открытое горение ликвидировано, производится проливка конструкций. В тушении участвуют 34 человека и 12 единиц техники.

Среди погибших — двое детей и шестеро взрослых.

На месте происшествия находятся сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю и представители СУ СК по региону.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Индии в результате пожара в госпитале для больных COVID-19 погибли 18 человек.

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