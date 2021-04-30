При пожаре в Пермском крае погибли двое детей и шестеро взрослых

В результате пожара под Пермью погибли восемь человек. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент
По данным регионального МЧС, в настоящее время открытое горение ликвидировано, производится проливка конструкций. В тушении участвуют 34 человека и 12 единиц техники.
Среди погибших — двое детей и шестеро взрослых.
На месте происшествия находятся сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю и представители СУ СК по региону.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Индии в результате пожара в госпитале для больных COVID-19 погибли 18 человек.