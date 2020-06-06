Пожар в башкирском ТЦ обошёлся без жертв

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Ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков при загадочных обстоятельствах умер в тульской больнице. Родные мужчины считают, что его избили. Согласно предварительным данным, он поступил в больницу с жалобами на сердце, а скончался от черепно-мозговой травмы.

Мужчину привезли в медучреждение 30 мая. Мать погибшего, который год назад перенёс операцию на сердце, сообщила, что дома у него упало давление и поднялась температура. Заподозрив, что у сына COVID-19,...