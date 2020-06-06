Пожар в башкирском ТЦ обошёлся без жертв

Пожарные прибыли к загоревшемуся торговому центру «Лекс» в городе Октябрьский на западе Башкирии, где вспыхнули несколько сотен квадратных метров кровли. Посетители и персонал успели покинуть здание до прибытия машин МЧС.
Сотрудники ТЦ эвакуировали более 30 человек. Пожарные задействовали семь единиц техники на тушении двухэтажного здания,
По предварительной информации, пострадавших или погибших нет.
Как писал NEWS.ru, торговый центр на улице Островского в Октябрьском загорелся 6 июня около 13:00.
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