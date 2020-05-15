В Башкирии загорелся ТЦ с людьми

В башкирском городе Октябрьский загорелась кровля торгового центра «Лекс» на проспекте Островского. По предварительной информации, площадь возгорания составила 300 кв. м. В настоящее время из здания эвакуировали 30 человек,
К тушению пожара привлечены 32 человека и девять единиц техники. Данных о пострадавших не сообщается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре мужчины и его четверых малолетних детей в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области. Дети в возрасте от двух до шести лет находились внутри загоревшегося жилого дома вместе с отцом.
Пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание, начался с веранды. Огонь уничтожил и сам дом, и надворные постройки. Площадь пожара составила 422 кв. м. При разборе завалов обнаружены останки детей и их отца. В тушении были задействованы 35 человек и 11 единиц техники.
Как стало известно, семья считалась неблагополучной и состояла на учёте. Родители жили на детские пособия, не работали и злоупотребляли алкоголем.
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