В Башкирии загорелся ТЦ с людьми

https://static.news.ru/photo/d6183e12-a7e6-11ea-93db-fa163e074e61_660.jpg Фото: . ГУ МЧС России по Республике Башкортостан/vk.com

В башкирском городе Октябрьский загорелась кровля торгового центра «Лекс» на проспекте Островского. По предварительной информации, площадь возгорания составила 300 кв. м. В настоящее время из здания эвакуировали 30 человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

К тушению пожара привлечены 32 человека и девять единиц техники. Данных о пострадавших не сообщается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре мужчины и его четверых малолетних детей в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области. Дети в возрасте от двух до шести лет находились внутри загоревшегося жилого дома вместе с отцом.

Пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание, начался с веранды. Огонь уничтожил и сам дом, и надворные постройки. Площадь пожара составила 422 кв. м. При разборе завалов обнаружены останки детей и их отца. В тушении были задействованы 35 человек и 11 единиц техники.

Как стало известно, семья считалась неблагополучной и состояла на учёте. Родители жили на детские пособия, не работали и злоупотребляли алкоголем.