Стали известны подробности о сгоревшей семье с детьми под Иркутском

Семья, где сгорели отец и четверо детей, считалась неблагополучной и состояла на учёте. Родители жили на детские пособия, не работали и злоупотребляли алкоголем.
Накануне трагедии взрослые получили очередную выплату, выпили и устроили пожар,
Пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание, начался с веранды. Огонь уничтожил и сам дом, и надворные постройки. Площадь пожара составила 422 кв. метра. При разбое завалов обнаружены останки детей и их отца. В тушении были задействованы 35 человек и 11 единиц техники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре мужчины и его четверых малолетних детей в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области. Дети в возрасте от двух до шести лет находились внутри загоревшегося жилого дома вместе с отцом.
Добавьте наши новости в избранные источники