Стали известны подробности о сгоревшей семье с детьми под Иркутском

https://static.news.ru/photo/85a6367e-a7b3-11ea-91b5-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 38.mchs.gov.ru

Семья, где сгорели отец и четверо детей, считалась неблагополучной и состояла на учёте. Родители жили на детские пособия, не работали и злоупотребляли алкоголем.

Накануне трагедии взрослые получили очередную выплату, выпили и устроили пожар, сообщает «Интерфакс-Сибирь». На самом деле у супругов было девять детей, но пятеро находились на воспитании у родственников, а четверо жили с родителями.

Пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание, начался с веранды. Огонь уничтожил и сам дом, и надворные постройки. Площадь пожара составила 422 кв. метра. При разбое завалов обнаружены останки детей и их отца. В тушении были задействованы 35 человек и 11 единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре мужчины и его четверых малолетних детей в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области. Дети в возрасте от двух до шести лет находились внутри загоревшегося жилого дома вместе с отцом.