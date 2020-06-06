СК завёл дело о гибели в пожаре отца и четверых детей под Иркутском

https://static.news.ru/photo/95dc7b28-a7a6-11ea-9c9f-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 38.mchs.gov.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре мужчины и его четверых малолетних детей в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области. Дети в возрасте от двух до шести лет находились внутри загоревшегося жилого дома вместе с отцом.

Мать детей проснулась от задымления и успела выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь. Но время было упущено и спасти никого не удалось, сообщает региональное СУ СКР.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Успевшая спастись 41-летняя женщина с ожогами госпитализирована в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. По делу назначен ряд экспертиз.

Известно, что семья считалась неблагополучной и состояла на профилактическом учёте. В марте дом был обследован на предмет пожарной безопасности, с родителями неоднократно проводились беседы по этому поводу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Среди погибших детей три мальчика — шести, пяти и четырёх лет — и двухлетняя девочка. Их отцу было 40 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что частный дом загорелся в селе Баргадай Иркутской области. В результате ЧП погибли пять человек.