СК завёл дело о гибели в пожаре отца и четверых детей под Иркутском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре мужчины и его четверых малолетних детей в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области. Дети в возрасте от двух до шести лет находились внутри загоревшегося жилого дома вместе с отцом.
Мать детей проснулась от задымления и успела выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь. Но время было упущено и спасти никого не удалось,
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Успевшая спастись 41-летняя женщина с ожогами госпитализирована в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. По делу назначен ряд экспертиз.
Известно, что семья считалась неблагополучной и состояла на профилактическом учёте. В марте дом был обследован на предмет пожарной безопасности, с родителями неоднократно проводились беседы по этому поводу,
Ранее NEWS.ru сообщал, что частный дом загорелся в селе Баргадай Иркутской области. В результате ЧП погибли пять человек.
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