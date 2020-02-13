Пожар вспыхнул в гостинице «Космос». Возгорание произошло на 25-ом этаже здания.
В результате возгорания никто не пострадал. Пожар произошёл в столовой, площадь возгорания составила четыре квадратных метра,
Эвакуация не проводилась, пожар потушен.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры «Лёд-2». Так совпало, что в момент сигнала о пожаре героиня Марии Ароновой запела песню Примадонны «Озеро надежды».
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