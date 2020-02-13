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Бывший старший прокурор Игорь Чельдиев в Северной Осетии написал явку с повинной после обнаружения на его участке тела его жены.

Тело Ирины Боженко было найдено на загородном участке прокурора. Чельдиев работал прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму, сообщает РЕН ТВ. Прокурор...