Появилось видео драки со стрельбой в московском ресторане

В московском ресторане произошла драка, в которой приняли участие не менее десяти человек. Один из них выстрелил из стартового пистолета. Впоследствии выяснилось, что оружие было переделано из охолощённого и приспособлено под стрельбу травматическими патронами. Участники драки устанавливаются, передаёт Telegram-канал «112».

Пистолет, а также найденные на месте гильзы были отправлены на экспертизу. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что на станции «Библиотека имени Ленина» Московского метрополитена произошла стрельба. Мужчина выстрелил в прохожего из пневматического пистолета. В результате пассажир получил ранение в шею.