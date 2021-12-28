Появились подробности инцидента с вооружённым врачом в больнице Ставрополья

Пришедший в больницу Светлограда вооружённый врач-анестезиолог Андрей Мирошниченко стрелял по стенам, в потолок и двери, пишет SHOT. Услышав выстрелы, пациенты выбежали из медицинского учреждения, а медики заперлись в кабинетах.

Мужчина поднялся на третий этаж, где сделал минимум три выстрела. Ему не удалось никого ранить. После этого Мирошниченко удалось запереть в одном из кабинетов до приезда полиции.

Сотрудникам правоохранительных органов мужчина сдался без боя и уже без оружия. Он спрятал его под диваном.

Ранее сообщалось, что в Светлограде 36-летний врач Андрей Мирошниченко пришёл в больницу с оружием из-за конфликта с женой, которая работает в том же медицинском учреждении. По словам очевидцев, он был вооружён «Сайгой». В какой-то момент мужчина попытался прорваться в запертый хирургический кабинет. На момент инцидента он был сильно пьян.