Последствия утечки мазута в реку в Новгородской области ликвидированы

https://static.news.ru/photo/7e5b22d8-a80f-11ea-9f75-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Специалисты завершили работы по ликвидации утечки мазута в реку Перетну в Окуловском районе Новгородской области. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что течь была полностью устранена, а прохудившаяся ёмкость перевезена на специализированную площадку, передаёт ТАСС.

Маслянистые пятна на поверхности реки были обнаружены ранее. Причиной загрязнения стала утечка мазута из ёмкости на берегу. Общий объём вытекшей жидкости специалисты оценили до 400 литров. При этом основная часть мазута не попала в воду.

Для локализации пятен было принято решение установить боновые заграждения и провести уборку грунта, писал NEWS.ru. Сотрудники местной администрации, прокуратуры и Следственного комитета выясняют обстоятельства ЧП.