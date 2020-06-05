Природа Новгородской области может серьёзно пострадать из-за утечки мазута

https://static.news.ru/photo/2f584d12-a74e-11ea-92c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Прокуратура Новгородской области/vk.com

Утечка мазута, произошедшая на участке реки Перетна в Окуловке (Новгородская область), может нанести серьёзный вред почве и водным ресурсам региона. Региональное управление Следкома РФ также изучает обстоятельства ЧП.

На месте происшествия специалисты устраняют последствия аварии. Планируется установить боновые заграждения и убрать грунт. По информации МЧС РФ, в окружающую среду попало до 400 литров мазута, пишет ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, в результате ЧП произошло загрязнение в Приморском крае озера Солёного и части береговой полосы мазутом. Ёмкость с топочным мазутом объёмом порядка трёх тысяч кубометров разгерметизировалась на складе котельной в Находке.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.