Природа Новгородской области может серьёзно пострадать из-за утечки мазута

Утечка мазута, произошедшая на участке реки Перетна в Окуловке (Новгородская область), может нанести серьёзный вред почве и водным ресурсам региона. Региональное управление Следкома РФ также изучает обстоятельства ЧП.
На месте происшествия специалисты устраняют последствия аварии. Планируется установить боновые заграждения и убрать грунт. По информации МЧС РФ, в окружающую среду попало до 400 литров мазута,
Как писал NEWS.ru ранее, в результате ЧП произошло загрязнение в Приморском крае озера Солёного и части береговой полосы мазутом. Ёмкость с топочным мазутом объёмом порядка трёх тысяч кубометров разгерметизировалась на складе котельной в Находке.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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