Мазут вытек в реку под Новгородом

https://static.news.ru/photo/f95ff7f2-a746-11ea-8c2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС53 Новгородская область/vk.com

Сотрудники МЧС обнаружили маслянистые пятна на реке Перетна в городе Окуловка Новгородской области. Причиной стала утечка мазута из ёмкости на берегу.

Общий объём вытекшей жидкости оценивается в 300--400 литров. При этом основная часть не попала в воду, передаёт «Интерфакс».

В настоящий момент течь устранена, на месте работают сотрудники МЧС, местной администрации и прокуратуры, а также спасатели. Планируется установить боновые заграждения и провести уборку грунта.

Как писал NEWS.ru ранее, в результате ЧП произошло загрязнение в Приморском крае озера Солёного и части береговой полосы мазутом. Ёмкость с топочным мазутом объёмом порядка трёх тысяч кубометров разгерметизировалась на складе котельной в Находке. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.