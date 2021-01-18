Мужчина откусил полицейскому половину уха

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Пьяный мужчина в подмосковном Дмитрове попытался обокрасть один из местных магазинов. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, однако не обошлось без травм.

Так, после задержания нетрезвый «пассажир» принялся буянить. Он пытался поломать машину стражей правопорядка, а когда ему это не удалось, напал на полицейского. В результате, сотрудник правоохранительных органов лишился половины уха.

Когда его везли в отдел полиции, он стал ломать служебную машину. Полицейский стал пресекать действия задержанного, который в ответ на это откусил сотруднику половину уха, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Теперь же помимо попытки кражи задержанному вменяется обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы, передает ТАСС.

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