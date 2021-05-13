Полиция задержала бросившего телевизор в Вечный огонь жителя Химок

Полиция подмосковных Химок задержала местного жителя, бросившего телевизор в Вечный огонь. Мужчина оказался в состоянии наркотического опьянения. Об том сообщает сайт МВД Медиа.
По имеющимся данным, граждане
Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Экспертиза показала, что он пребывал в состоянии наркотического опьянения.
Возбуждено дело о вандализме. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее стало известно о том, что военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае, установленный в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, оказался повреждён. Вандалы испортили сооружение поздно вечером.