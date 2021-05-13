Полиция задержала бросившего телевизор в Вечный огонь жителя Химок

https://static.news.ru/photo/dbeb2564-8736-11ea-965f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция подмосковных Химок задержала местного жителя, бросившего телевизор в Вечный огонь. Мужчина оказался в состоянии наркотического опьянения. Об том сообщает сайт МВД Медиа.

По имеющимся данным, граждане сообщили в полицию о том, что неизвестный мужчина, находившийся возле обелиска «Отстоявшим Отчизну», бросил в пламя Вечного огня телевизор. Прибор загорелся.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Экспертиза показала, что он пребывал в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено дело о вандализме. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно о том, что военный мемориал на горе Семашко в Краснодарском крае, установленный в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, оказался повреждён. Вандалы испортили сооружение поздно вечером.