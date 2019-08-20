https://static.news.ru/photo/3102d8cc-c3a5-11e9-aeeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Краснодаре полиция проверяет информацию о массовом конфликте со стрельбой, которая произошла в центре города. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлён конфликт с участием около десятка человек. На записи слышны звуки выстрелов и комментарии автора видео о стрельбе.

Сообщается, что инцидент произошёл в ночь на среду, 21 августа, на улице Ставропольской. На месте происшествия сейчас работают оперативники. Полиция устанавливает обстоятельства и личности всех участников конфликта, отмечает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой в центре Москвы. Инцидент произошёл рядом с Москворецким рынком 6 августа этого года.