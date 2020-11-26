Полиция проверяет сообщение об избиении врачом пациентки в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/ac5d3dd0-2fe9-11eb-afb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Московской области проверяет информацию об избиении врачом пациентки, которая была доставлена в больницу Звенигорода с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В полицию поступило сообщение от одной из пациенток больницы в Звенигороде, которая сообщила о том, что в больницу она поступила с подозрением на коронавирусную инфекцию и была избита врачом, — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что заведующий отделением одной из больниц Звенигорода избил онкобольную пациентку, когда та настояла на оказании ей помощи.

Однако сам медик опроверг данную информацию и отверг обвинения в свой адрес.

Как сообщал NEWS.ru, 53-летняя врач скорой помощи, работающая в больнице имени Кончаловского в Зеленограде, стала жертвой нападения больного коронавирусом. Мужчину возмутило, что у медика с собой нет необходимого лекарства, которое нужно заказывать заранее.