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В Перми задержали водителя автобуса, который влетел в бетонную стену магазина. Как сообщили в региональном управлении МВД, в момент аварии он был трезв, что подтвердило его медосвидетельствование.

Водитель автобуса освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера — трезв, — говорится на сайте главка. По данным МВД, водитель автобуса задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Авария произошла...