Фото: АГН «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов приступили к доследственной проверке после аварии с автобусом, который перевозил туристов из Китая.

По словам источника в полиции, на месте происшествия работают дознаватели.

Проверяется версия о том, что ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем легкового автомобиля, — уточнил он.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ДТП случилось утром 18 августа, когда автобус протаранил мачту освещения. Инцидент произошёл на перекрёстке шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. В результате пострадали около 20 человек.

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