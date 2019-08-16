Сотрудники правоохранительных органов приступили к доследственной проверке после аварии с автобусом, который перевозил туристов из Китая.
По словам источника в полиции, на месте происшествия работают дознаватели.
Проверяется версия о том, что ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем легкового автомобиля, — уточнил он.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, передаёт
Как писал News.ru, ДТП случилось утром 18 августа, когда автобус протаранил мачту освещения. Инцидент произошёл на перекрёстке шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. В результате пострадали около 20 человек.