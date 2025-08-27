День знаний — 2025
27 августа 2025 в 15:33

Полиция ищет участников скандального стрима со школьницей о бойце СВО

В Новосибирске разыскивают участников стрима с высказываниями про бойца СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Новосибирская полиция начала проверку по факту инцидента, который произошел во время онлайн-трансляции местной женщины-блогера, сообщили в ГУ МВД по региону. Причиной розыска стали провокационные высказывания ее дочери, которая заявила о намерении получить деньги в случае гибели бойца, участвующего в СВО.

Видеофрагменты этой трансляции ранее быстро разошлись по социальным сетям, вызвав резонанс. На ролике молодая девушка, обращаясь к ведущей стрима, которую называет мамой, говорит о планах найти мужчину, который отправится на линию боевого соприкосновения и погибнет, что, по ее словам, принесет ей материальную выгоду. При этом, делая подобные заявления, девушка демонстративно смеется.

В региональном главке МВД сообщили, что правоохранительные органы в настоящее время устанавливают личности всех участников стрима. В связи с произошедшим инцидентом полиция проводит процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал свозить в зону СВО школьницу, которая хотела «поднять бабосики» на смерти военного. Парламентарий выразил уверенность, что этот урок девочка запомнит на всю жизнь.

