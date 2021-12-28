Полицейский рассказал, как вынес женщину-инвалида из горящего дома

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Капитан судна «Босфор Восточный» Юрий Хохлов заявил, что собирается подать иск на пассажира, выложившего видео, на котором он был якобы пьян, передаёт Telegram-канал SHOT. Хохлов утверждает, что был трезв. На видео же он сам заявляет, что «выпивший». Ранее судно с пассажирами на борту потеряло ход по пути из Владивостока на остров Попова.

Меня проверили в лаборатории, <....> взяли анализы на наркотики и на спиртное. Всё отрицательно. Ну, а он хотел, видимо, славы, лайков больше. Ну, вот сейчас мы готовим встречный иск на...