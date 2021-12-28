Полицейский рассказал, как вынес женщину-инвалида из горящего дома
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:21, 28 декабря 2021
Фото: 23.мвд.рф
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Лейтенант полиции Виталий Кудаев не считает героическим поступком то, что он спас женщину с инвалидностью из горящего дома в станице Фастовецкой Краснодарского края, передаёт KP.RU. О пожаре сообщил сосед, на место прибыли также лейтенант Александр Бежко и майор полиции Роман Андриенко, втроём они помогли пожарным вытащить пострадавшую из огня.
Нам сказали, что в огне дети. Летели на всех парах. К нашему приезду трое ребятишек успели сами выбежать, мама их тоже. А вот бабушка осталась. Её не смогли оперативно вывести, потому что часть пристройки обвалилась и полыхала. Спасатели активно проливали водой двери. Пришлось идти к окну. Едкий дым валил, кажется, изо всех щелей. Резало глаза. Сложность оказалась ещё и в весе женщины, она очень тучная. Но в экстренных ситуациях всё делаешь машинально, все вместе мы подняли её и вытащили через окно, — вспомнил Кудаев.
Также полицейские оказали пострадавшей первую помощь, после чего передали врачам скорой помощи.
Ранее в посёлке Новобибеево Болотнинского района в День Победы командир местного отдельного поста пожарной части № 121 Дмитрий Крупин вынес из горевшего дома 51-летнего инвалида, которому несколько лет назад ампутировали руки и ноги после обморожения. После того, как пожарный вынес инвалида, он выкатил во двор креслом-каталкой и потушил его водой из фляги. Горело именно оно.