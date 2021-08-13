Поиски упавшего Ми-8 продолжились на Камчатке

Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолёта Ми-8 продолжается на Камчатке. Воздушное судно находится на глубине 145 метров на дне озера и на расстоянии 700 метров от берега, сообщает пресс-служба ГУ МС по Камчатскому краю.
Спасатели вместе с Минприроды
Спасатели патрулируют Курильское озеро на лодках, а также дополнительно обследуют территорию с помощью беспилотников. Водолазы обследуют береговую линию и прибрежную акваторию.
Ранее журналист ВГТРК Николай Корженевский раскрыл в эфире телеканала «Россия 24» детали крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. ЧП произошло 12 августа. Экономический обозреватель является одним из восьми выживших при падении машины на Курильском озере.