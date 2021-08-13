Поиски упавшего Ми-8 продолжились на Камчатке

Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолёта Ми-8 продолжается на Камчатке. Воздушное судно находится на глубине 145 метров на дне озера и на расстоянии 700 метров от берега, сообщает пресс-служба ГУ МС по Камчатскому краю.

Спасатели вместе с Минприроды решают вопрос о проведении глубоководных работ, чтобы вытащить вертолёт и находящихся в нём людей. На месте происшествия продолжают работу следователи. Они рассматривают три версии случившегося крушения: это непогода, ошибка пилота и техническая неисправность.

Спасатели патрулируют Курильское озеро на лодках, а также дополнительно обследуют территорию с помощью беспилотников. Водолазы обследуют береговую линию и прибрежную акваторию.

Ранее журналист ВГТРК Николай Корженевский раскрыл в эфире телеканала «Россия 24» детали крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. ЧП произошло 12 августа. Экономический обозреватель является одним из восьми выживших при падении машины на Курильском озере.