Погорельцам в Химках окажут материальную помощь

https://static.news.ru/photo/fcbb345c-3247-11eb-9eb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Волошин/vk.com

Жителям дома на улице Маяковского в Химках, где ночью загорелась кровля, оказывается вся необходимая помощь. На время ремонтных работ их разместили в гостинице, где они получают горячее питание. Кроме того, власти города пообещали оказать погорельцам и материальную помощь.

Материальные выплаты назначит администрация городского округа Химки эвакуированным жильцам пятиэтажного дома, где сгорела кровля, — сообщил «360» глава Химок Дмитрий Волошин.

Сразу после пожара людей разместили в гимназии № 4, а позже перевели в гостиницу, где они могут оставаться на период ремонтных работ.

Пока в доме нет электричества, всем его жителям предоставляется возможность заряжать телефоны через мобильный генератор. Также они могут воспользоваться холодильниками и морозильными камерами соседних магазинов, чтобы не пропали продукты питания.

Во дворе дома развёрнута палатка МЧС, куда жители могут обратиться за помощью, работает также специальный чат с сотрудниками администрации городского округа. Горячую и холодную воду, а также газоснабжение в доме не отключали. Отопление восстановлено уже в двух подъездах, ещё два обещают подключить в скором времени. Чтобы восстановить подачу электричества, специалисты сейчас просушивают все залитые электрощиты.

По факту произошедшего проводится проверка, материалы будут переданы в Следственный комитет.

Как писал NEWS.ru, кровля двух пятиэтажных домов в Химках загорелась ранним утром 29 ноября, пламя распространилось на площади 500 кв. м. Пожар произошёл на стыке домов по улице Маяковского, дом 8/12, и Пролетарская, дом 12/8. В МЧС уточнили, что эти дома жилые кирпичные, а кровля — металл по дереву. Были экстренно эвакуированы 100 человек, в том числе 15 детей. Пожар тушили 38 единиц спецтехники и 106 пожарных. Причины произошедшего пока не установлены.