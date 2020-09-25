Погибшая в бассейне дочь актёра Конкина могла быть пьяна

https://static.news.ru/photo/d71da32e-ff1b-11ea-adb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: konkinasofia/Facebook.com

Вскрылись новые подробности смерти дочери актёра Владимира Конкина. Со слов управляющей фитнес-клубом, 32-летняя София пришла в центр пьяной. От девушки пахло алкоголем, а в её сумочке позднее нашли штопор и пробку от бутылки.

Её мачеха, когда звонила, спрашивала: «Она пьяная? Она была пьяная?» — рассказали Пятому каналу в заведении.

Ранее NEWS.ru писал, что 32-летняя София ушла поплавать в бассейн, однако домой она не вернулась, а попала в реанимацию, где впоследствии умерла. Девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Врачи делали всё возможное, однако спасти её жизнь не удалось. По предварительным данным, она умерла из-за отказа почек в результате утопления в пресной воде. Близкие сомневаются в обстоятельствах гибели девушки. Они считают, что она не могла утонуть, поскольку занималась плаванием.

Актёр Владимир Конкин узнал о смерти дочери лишь на следующий день после случившейся трагедии. У женщины осталась 11-летняя дочь.