Подросток устроил смертельное ДТП под Саратовом

https://static.news.ru/photo/38f9094c-a67c-11ea-82e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратове 16-летний подросток устроил аварию, в которой погиб его приятель.

ДТП произошло в 17:30 (16:30 мск) на улице 15-я линия в садоводческом некоммерческом товариществе «Радуга» в Марксовском районе области. Подросток на ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в припаркованную машину и столб.

В результате аварии 15-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Сам водитель и ещё один несовершеннолетний с травмами были госпитализированы. Четвёртый подросток, который находился в машине, не пострадал, пишет РИА Новости.

Похожая авария произошла в Саратове 24 мая. Тогда автомобиль, которым управлял 17-летний водитель, врезался в столб. Согласно данным ГИБДД, сидевший за рулём подросток не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. В результате травмы получил сам водитель и трое пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы, сообщал NEWS.ru.