Подросток из Балашихи впал в кому, выпив неизвестной жидкости в школе

https://static.news.ru/photo/3be73fc6-5661-11eb-aeba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятнадцатилетний школьник впал в кому после того, как выпил неизвестную жидкость на территории школы. Его доставили в одну из больниц в Балашихе.

По словам источника в медицинских кругах, инцидент произошёл в учебном учреждении № 23. Очевидцы, в свою очередь, уточнили, что жидкость находилась в бутылке из-под хлоргексидина.

В настоящее время проводится токсикологическая экспертиза. Пострадавший находится под наблюдением врачей горбольницы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске продавец магазина в ходе конфликта толкнул подростка, после чего тот впал в кому. Как сообщало следственное управление по Новосибирской области, двое несовершеннолетних подростков катались на сноубордах возле магазина. Продавец решил прогнать их и, схватив одного, якобы столкнул с лестницы. Следователи СК РФ в Новосибирске сразу же после этого организовали доследственную проверку. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.