Подростки жестоко избили ребёнка и сняли побои на камеру в Хабаровском крае

Подростки жестоко избили школьника в Советской Гавани Хабаровского края. Ради развлечения они толпой набросились на мальчика, били его ногами по лицу и осыпали нецензурной бранью, сообщает KP.RU.
Запись издевательств
К слову, взрослые в курсе того, что школьник, которого били подростки, часто подвергается насилию.
Подросток, которого били, постоянно подвергается систематическому насилию и унижению в школе. Я не знаю, почему молчит мама. Возможно, это кому-то выгодно, — комментирует произошедшее член организации «Амур. Поиск» Сергей Савельев.
Происшествием
В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе органов образования, местного самоуправления и внутренних дел, — говорится в сообщении ведомства.
Следственный комитет также начал свою проверку по факту избиения малолетнего школьника. Дело поставлено на контроль центрального аппарата СК, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе предпринимаемых следователями действий.
В известность поставлена детский омбудсмен по региону Виктория Трегубенко. По её словам, расследованием правонарушения занимается полиция.
Ранее в Новосибирске группа подростков избила 12-летнего школьника из-за брекетов. Медики диагностировали у мальчика перелом позвоночника в трёх местах и множественные ушибы.