Подростки жестоко избили ребёнка и сняли побои на камеру в Хабаровском крае

Подростки жестоко избили школьника в Советской Гавани Хабаровского края. Ради развлечения они толпой набросились на мальчика, били его ногами по лицу и осыпали нецензурной бранью, сообщает KP.RU.

Запись издевательств появилась в соцсетях. На кадрах видно, как беззащитный ребёнок закрывается от своих мучителей руками и плачет, но это ещё больше раззадоривает их. Известно, что один из школьников, избивавших ребёнка, занимается самбо, поэтому его удары хорошо поставлены. Он показывает большие успехи в спорте и из-за этого ему многое сходит с рук. По заверению издания, тренер школьника прекрасно знает о его выходках.

К слову, взрослые в курсе того, что школьник, которого били подростки, часто подвергается насилию.

Подросток, которого били, постоянно подвергается систематическому насилию и унижению в школе. Я не знаю, почему молчит мама. Возможно, это кому-то выгодно, — комментирует произошедшее член организации «Амур. Поиск» Сергей Савельев.

Происшествием заинтересовалась областная прокуратура, которая назначила проведение проверки.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе органов образования, местного самоуправления и внутренних дел, — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет также начал свою проверку по факту избиения малолетнего школьника. Дело поставлено на контроль центрального аппарата СК, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе предпринимаемых следователями действий.

В известность поставлена детский омбудсмен по региону Виктория Трегубенко. По её словам, расследованием правонарушения занимается полиция.

Ранее в Новосибирске группа подростков избила 12-летнего школьника из-за брекетов. Медики диагностировали у мальчика перелом позвоночника в трёх местах и множественные ушибы.