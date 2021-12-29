Подростки устроили массовую драку возле школы в Раменском

Накануне вечером подростки устроили массовую драку возле школы в подмосковном Раменском. В ходе конфликта пострадали четыре человека. Их доставили в травмпункт местной больницы, сообщает РЕН.ТВ. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется.

В результате драки учащиеся получили гематомы, ссадины и ушибы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Махачкале на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгата произошла драка с участием более 40 человек. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые пресекли попытки продолжить агрессивные действия. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить беспорядки.

Конфликт произошёл между представителями местной мэрии и подрядчика, который ремонтирует улицу. Несколько человек были задержаны.

26 сентября в Раменском произошла жестокая драка. Подростки избили школьницу до потери сознания, «прыгая у неё на голове». Участники избиения держали девочку, чтобы она не сбежала. Школьница сильно пострадала и попала в больницу.