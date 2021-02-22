Подростка в Новосибирске жестоко избили из-за брекетов

В Новосибирске группа подростков избила 12-летнего школьника из-за брекетов. Медики диагностировали у мальчика перелом позвоночника в трёх местах и множественные ушибы.
Инцидент произошёл 21 февраля на улице Широкая. К мальчику, катавшемуся с горки, подошли шестеро подростков постарше и сначала потребовали снять брекеты. Когда он отказался, его начали избивать, причём, удары наносили не только кулаками, но и ногами.
Домой избитый школьник вернулся с помощью случайных прохожих. Он обо всём рассказал матери, и та написала заявление в полицию. Пока сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, женщина самостоятельно ищет очевидцев произошедшего,
Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске группа подростков в конце прошлого года избила женщину-таксиста и угнала её машину. Женщине нанесли как минимум 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям. Медики диагностировали у пострадавшей множественные ушибы и разрыв века. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за угон автомобиля с применением насилия.