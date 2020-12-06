Группа подростков избили женщину-таксиста и угнали её машину

https://static.news.ru/photo/44b4ee3e-37b5-11eb-929d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске группа подростков избили женщину-таксиста, после чего угнали её машину.

Так, инцидент произошёл в ночь на 4 декабря в Первомайском районе. На женщину совершили нападение сразу четверо молодых людей, когда та остановилась возле ларька.

Эти неадекватные ребята подошли и давай долбить в дверь, а она рядом стояла и попросила подождать. Ну и пошло-поехало, — отметила сестра пострадавшей, слова которой передаёт портал NGS.ru.

Она также добавила, что после избиения злоумышленники затащили пострадавшую в машину и «поехали кататься по городу». Через какое-то время угнанный автомобиль начали преследовать правоохранители.

В ходе медицинского обследования было установлено, что женщине нанесли как минимум 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям. Медики диагностировали у пострадавшей множественные ушибы и разрыв века.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за угон автомобиля с применением насилия.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущий прогноза погоды одного из австралийских телеканалов Люк Брэднэм лишился своего внедорожника Ford Ranger во время прямого эфира. Журналист заканчивал программу, когда заметил, что его автомобиль уезжает со стоянки задним ходом.

Брэднэм включил камеру на смартфоне и побежал к машине. За рулём сидел подросток, который чуть не задавил мужчину. Телеведущему не удалось остановить злоумышленника, и автомобиль уехал, а на место угона вскоре приехали полицейские.