Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экс-руководителя СОБРа «Булат» подмосковной Росгвардии Алексея Касьянова обвиняют в том, что он оказывал содействие группировке Шакро Молодого. Об этом говорится в письме его бывших коллег, которое они направили в СКР, Генпрокуратуру, администрацию президента и ФСБ.

По их версии, Касьянов принимал участие в перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы в 2015 году. В этот день группировка Шакро требовала у хозяйки учреждения деньги. Она вызвала свою охрану. После их прибытия началась перестрелка, в которой погибли два человека. Высокопоставленный правоохранитель помогал злоумышленникам, что зафиксировала камера наблюдения. Однако он избежал наказания, передаёт РЕН ТВ.

Как писал News.ru, криминальный вор Шакро Молодой (Захарий Калашов) был признан виновным в вымогательстве. По данным следствия, высокопоставленные сотрудники СКР согласились смягчить обвинение и выпустить из СИЗО соратника Калашова, который был отправлен под арест после перестрелки возле одного из ресторанов в центре Москвы.

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