Экс-руководителя СОБРа «Булат» подмосковной Росгвардии Алексея Касьянова обвиняют в том, что он оказывал содействие группировке Шакро Молодого. Об этом говорится в письме его бывших коллег, которое они направили в СКР, Генпрокуратуру, администрацию президента и ФСБ.
По их версии, Касьянов принимал участие в перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы в 2015 году. В этот день группировка Шакро требовала у хозяйки учреждения деньги. Она вызвала свою охрану. После их прибытия началась перестрелка, в которой погибли два человека. Высокопоставленный правоохранитель помогал злоумышленникам, что зафиксировала камера наблюдения. Однако он избежал наказания, передаёт
Как писал News.ru, криминальный вор Шакро Молодой (Захарий Калашов) был признан виновным в вымогательстве. По данным следствия, высокопоставленные сотрудники СКР согласились смягчить обвинение и выпустить из СИЗО соратника Калашова, который был отправлен под арест после перестрелки возле одного из ресторанов в центре Москвы.
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