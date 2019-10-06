https://static.news.ru/photo/1fa4431c-e83b-11e9-865b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экс-руководителя СОБРа «Булат» подмосковной Росгвардии Алексея Касьянова обвиняют в том, что он оказывал содействие группировке Шакро Молодого. Об этом говорится в письме его бывших коллег, которое они направили в СКР, Генпрокуратуру, администрацию президента и ФСБ.

По их версии, Касьянов принимал участие в перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы в 2015 году. В этот день группировка Шакро требовала у хозяйки учреждения деньги. Она вызвала свою охрану. После их прибытия началась перестрелка, в которой погибли два человека. Высокопоставленный правоохранитель помогал злоумышленникам, что зафиксировала камера наблюдения. Однако он избежал наказания, передаёт РЕН ТВ .

Как писал News.ru, криминальный вор Шакро Молодой (Захарий Калашов) был признан виновным в вымогательстве. По данным следствия, высокопоставленные сотрудники СКР согласились смягчить обвинение и выпустить из СИЗО соратника Калашова, который был отправлен под арест после перестрелки возле одного из ресторанов в центре Москвы.