Подозреваемый в убийстве под Нижним Новгородом взял ружьё у отца

https://static.news.ru/photo/5a33e62a-0d62-11eb-b70e-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Молодой человек, подозреваемый в убийстве трёх человек в Нижегородской области, одно из ружей взял у своего отца. Второе было зарегистрировано на него.

На него зарегистрировано одно охотничье ружьё. Он взял его и прихватил ружьё отца, которое хранилось в одном сейфе, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Таким образом, подтверждается версия, что 18-летний Даниил Монахов осознанно шёл на преступление, предположительно, чтобы убить бабушку из-за конфликта.

Как писал NEWS.ru, следователи намерены проверить, законно ли было выдано оружие Даниилу Монахову. Соответствующее распоряжение выдал лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

12 октября молодой человек открыл стрельбу на автобусной остановке в посёлке Большеорловское Борского района Нижегородской области. Правоохранители разослали ориентировки преступника, его поисками занимались ОМОН и СОБР. Позднее Монахов был обнаружен мёртвым. По имеющимся сведениям, он покончил с собой.