Следователи проверят законность выдачи оружия стрелку из Новгорода

https://static.news.ru/photo/33778302-0d26-11eb-8dd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следователи проверят, законно ли было выдано оружие юноше, который является подозреваемым в массовом убийстве на территории Нижегородской области. Соответствующее распоряжение выдал лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

12 октября 18-летний житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу на автобусной остановке в посёлке Большеорловское Борского района. Стрелком оказался Даниил Монахов, который приехал в посёлок в гости к бабушке. Правоохранители разослали ориентировки преступника, его поисками занимались ОМОН и СОБР. Позднее Монахов был обнаружен мёртвым. По имеющимся сведениям, он покончил с собой.

Следователи в рамках уголовного дела тщательно проверят информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, дадут оценку действиям или бездействию сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, а также проверят законность выдачи разрешения на владение оружием, — передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, юноша, которого подозревают в убийстве трёх человек в Нижегородской области, владел оружием на законных основаниях. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии.