Подлодка ВМС Индонезии пропала у побережья Бали

https://static.news.ru/photo/67ea9782-a295-11eb-bcb4-96000091f725_660.jpg Фото: Alex Widojo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подводная лодка KRI Nanggala 402 индонезийских ВМС пропала в районе побережья острова Бали. Власти Индонезии уже начали поисковую операцию. Австралию и Сингапур попросили о помощи в её проведении.

Субмарина пропала во время учений. Предполагается, что она находилась примерно в ста километрах от острова, когда с ней прервалась связь. Экипаж должен был передать результаты пуска торпед, но эта информация так и не поступила.

По расчётам командования ВС Индонезии, подлодка может находиться на глубине около 700 метров. В состав её экипажа входят 53 человека, сообщает издание Daily Star.

KRI Nanggala 402 была построена в 1981 году в Германии. В 2011 году субмарина прошла модернизацию.

Ранее сообщалось, что корабли НАТО потеряли на радарах российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-237 «Ростов-на-Дону». Субмарина превзошла все ожидания Альянса по скрытности. Высказывались предположения, что она затонула, но в командовании флота РФ заявили, что подлодка находится у острова Крит и продолжает выполнять поставленную перед ней задачу.