Под Владимиром изъяли более 700 кг наркотиков

Во Владимирской области сотрудники полиции задержали двоих изготовителей наркотиков из Кабардино-Балкарии. Изъято более 700 кг наркотиков и почти три тонны прекурсоров, приводит ТАСС слова главы МВД России Владимира Колокольцева.

Во Владимирской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группировки, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков, — говорится в сообщении.

В частном доме в Александровском районе Владимирской области оперативники обнаружили подпольную лабораторию. В ней злоумышленники синтезировали наркотики катиноновой группы. По данным МВД, в лаборатории могло производиться до 100 кг наркотиков в месяц.

Правоохранители изъяли реактор, лабораторное оборудование, 2,7 тонны прекурсоров, 63 кг мефедрона и свыше 700 кг наркотического средства в ранней стадии готовности.

Ранее сообщалось, что за 2021 год число отравлений наркотическими веществами среди подростков выросло на 60%. Об этом заявил замначальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД Вячеслав Батурин. Общее число отравлений наркотиками за год составило около семи тысяч случаев.