Под Ростовом управляемая подростком машина попала в смертельную аварию

https://static.news.ru/photo/e47492be-a009-11eb-99b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Ростовской области ранним воскресным утром, 18 апреля, машина, которой управлял несовершеннолетний, попала в аварию. В автомобиле находились шесть человек, пять из них погибли. Ещё один участник трагических событий в настоящий момент находится в реанимации. Об этом в разговоре с журналистами рассказали представители регионального ГУ МВД.

Исходя из предварительных сведений, машиной управлял подросток 2007 года рождения. Примерно в 04:30 автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево. Это произошло в районе дома № 4 по Машиностроительному переулку в городе Новочеркасск.

В автомобиле было шесть человек. Один пострадавший находится в реанимации, остальные погибли на месте. Их личности устанавливаются, — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, четыре человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошёл в ночь на 16 апреля на 28-м километре автодороги Советский — Зеленоборск.