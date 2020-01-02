https://static.news.ru/photo/557f5efe-2d4b-11ea-bf86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семнадцатилетний подросток, пропавший в новогоднюю ночь в Омской области, найден мёртвым недалеко от села Заливино.

В полицию 1 января обратилась жительница населённого пункта. Она сообщила, что её сын не вернулся домой.

Мальчик был найден мёртвым примерно в полукилометре от села. Телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным, смерть подростка наступила от общего переохлаждения организма, — цитирует РИА Новости представителя регионального СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что двухлетний мальчик, пропавший в Благовещенске вечером 31 декабря, найден живым. В данное время ребёнок находится под присмотром медиков. Следственные органы просят органы опеки отобрать его у матери до выяснения причин произошедшего.