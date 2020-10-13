Под Иркутском двое детей провалились под лёд и погибли

https://static.news.ru/photo/933d4e76-0d16-11eb-9e51-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

На территории Иркутской области двое мальчиков 2015 и 2016 годов рождения провалились под лёд на реке и погибли. Об этом 13 октября сообщили представители пресс-службы регионального главка МЧС.

Отмечается, что трагедия произошла в эвенкийском посёлке Хамакар. Населённый пункт расположен в Катангском районе области. На реке Нижняя Тунгуска, протекающей в посёлке, возле берегов образовался лёд, что и привлекло внимание детей. Мальчики вышли на него и провалились. Выбраться им не удалось.

Их тела были обнаружены в воде местными жителями. Дети находились на реке без присмотра взрослых, — приводит ТАСС сообщение от МЧС.

В настоящее время следователи уже начали проводить доследственную проверку по факту произошедшего.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге мотоциклист погиб при падении с разведённого моста. Трагедия произошла в Петроградском районе города.

Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как водитель Kawasaki проигнорировал запрещающий сигнал светофора и упал в воду.