Под Иркутском двое детей провалились под лёд и погибли

На территории Иркутской области двое мальчиков 2015 и 2016 годов рождения провалились под лёд на реке и погибли. Об этом 13 октября сообщили представители пресс-службы регионального главка МЧС.
Отмечается, что трагедия произошла в эвенкийском посёлке Хамакар. Населённый пункт расположен в Катангском районе области. На реке Нижняя Тунгуска, протекающей в посёлке, возле берегов образовался лёд, что и привлекло внимание детей. Мальчики вышли на него и провалились. Выбраться им не удалось.
Их тела были обнаружены в воде местными жителями. Дети находились на реке без присмотра взрослых, — приводит ТАСС сообщение от МЧС.
В настоящее время следователи уже начали проводить доследственную проверку по факту произошедшего.
Как ранее передавал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге мотоциклист погиб при падении с разведённого моста. Трагедия произошла в Петроградском районе города.
Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как водитель Kawasaki проигнорировал запрещающий сигнал светофора и упал в воду.