В Петербурге байкер погиб при попытке въехать на разведённый мост

https://static.news.ru/photo/fec5087a-0b93-11eb-9ce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мотоциклист погиб при падении с разведённого моста. Трагедия произошла в Петроградском районе города.

Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как водитель Kawasaki проигнорировал запрещающий сигнал светофора и упал в воду, пишет РЕН ТВ.

Мужчина скончался на месте. Погибшему было 29 лет.

Ранее основатель фитнес-компании Maximuscle, миллионер из Великобритании Зеф Айзенберг погиб в ДТП при попытке установить очередной рекорд скорости на суше. Авария произошла на аэродроме Элвингтон возле Йорка, где Айзенберг уже получал серьёзные травмы, упав с мотоцикла в 2016 году. В этот раз мужчина разогнал Porsche 911 Turbo S до 333 км/ч, а затем не справился с управлением, писал NEWS.ru.