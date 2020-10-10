В Петербурге байкер погиб при попытке въехать на разведённый мост

В Санкт-Петербурге мотоциклист погиб при падении с разведённого моста. Трагедия произошла в Петроградском районе города.
Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как водитель Kawasaki проигнорировал запрещающий сигнал светофора и упал в воду,
Мужчина скончался на месте. Погибшему было 29 лет.
Ранее основатель фитнес-компании Maximuscle, миллионер из Великобритании Зеф Айзенберг погиб в ДТП при попытке установить очередной рекорд скорости на суше. Авария произошла на аэродроме Элвингтон возле Йорка, где Айзенберг уже получал серьёзные травмы, упав с мотоцикла в 2016 году. В этот раз мужчина разогнал Porsche 911 Turbo S до 333 км/ч, а затем не справился с управлением, писал NEWS.ru.
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