Миллионер разбился насмерть в попытке установить рекорд скорости

https://static.news.ru/photo/6d738904-04d7-11eb-8b25-fa163e074e61_660.jpg Зеф Айзенберг Фото: instagram.com/madmaxraceteam

Основатель фитнес-компании Maximuscle, миллионер из Великобритании Зеф Айзенберг погиб в ДТП при попытке установить очередной рекорд скорости на суше.

Авария произошла на аэродроме Элвингтон возле Йорка, где Айзенберг уже получал серьёзные травмы, упав с мотоцикла в 2016 году. В этот раз мужчина разогнал Porsche 911 Turbo S до 333 км/ч, а затем не справился с управлением. Прибывшая на место инцидента бригада скорой помощи смогла лишь констатировать смерть мужчины. У него осталась жена и двое детей, сообщает The independent.

В 2016 году после падения с мотоцикла Айзенберг три месяца находился в больнице с 11 переломами. Когда медики доставляли его на вертолёте в лечебное учреждение, то думали, что он не выживет.

В общей сложности мужчина установил почти 50 рекордов скорости.

NEWS.ru писал, что в США при попытке установить очередной рекорд погибла автогонщица Джесси Комбс. Трагедия произошла в штате Орегон 27 августа 2019 года. Спортсменка сумела развить скорость до 996 км/ч, а затем потеряла управление.